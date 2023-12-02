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Виллы в Opcina Promina, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с Spalni в Ljubotic, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Ljubotic, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Расположение: Национальный парк Крка Пляж: 1км Аэропорт: 56 км Центр города: 3 км Продуктовы…
€900,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Promina, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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