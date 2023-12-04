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Дома в Opcina Plaski, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты с Spalni в Janja Gora, Хорватия
Дом 4 комнаты с Spalni
Janja Gora, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
 Ogulin, Plaški Красивый дом построен в 1999 году и полностью отремонтирован в 2015 году, п…
€280,000
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Дом 8 комнат с Spalni в Lapat, Хорватия
Дом 8 комнат с Spalni
Lapat, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
Пласки, Яня Гора Дом был построен в 1968 году, полностью отремонтирован в 2013 году, общей …
€620,000
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Параметры недвижимости в Opcina Plaski, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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