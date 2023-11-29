Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. община Медулин
  5. Квартиры

Квартиры в община Медулин, Хорватия

трехкомнатные
5
Квартира В архив
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением в Vinkuran, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением
Vinkuran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, PULA - Apartment in the center of Pula with a well-established business Pula is th…
€295,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом в Vinkuran, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом
Vinkuran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, PULA - Luxury penthouse! Pula is the largest city in Istria, located in the southw…
€365,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Banjole, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Banjole, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, VOLME - Luxury apartment 200m from the sea with its own pool Luxury apartment in th…
€1
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Premantura, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Premantura, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, PREMANTURA - Beautiful apartment with a yard Premantura is located on the southern…
€420,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Premantura, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Premantura, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, PREMANTURA - Beautiful apartment with terrace Premantura is located on the souther…
€380,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Vinkuran, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Vinkuran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ISTRIA, CENTAR, PULA - Luxury apartment divided into 3 independent units in the strict cente…
€467,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в община Медулин, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти