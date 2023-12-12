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Дома в Opcina Lumbarda, Хорватия

2 объекта найдено
Дом с Ownership document в Lumbarda, Хорватия
Дом с Ownership document
Lumbarda, Хорватия
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
House on an agricultural plot, Lumbarda. On the island of Korčula, in the settlement of Lum…
€110,000
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Lumbarda, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Lumbarda, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается элитная трехэтажная вилла, расположенная в тихой бухте на острове Корчула. Вилла р…
€3,80 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Opcina Lumbarda, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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