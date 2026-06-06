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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в общине Ловран, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 2 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Ловран, мы посредничаем в долгосрочной аренде современной, совершенно новой квартиры для дол…
$2,528
в месяц
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Агентство
Ardor real estate agency
Языки общения
English, Italiano, Hrvatski
Квартира 1 спальня в Lovran, Хорватия
Квартира 1 спальня
Lovran, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Ловран, мы посредничаем в долгосрочной аренде современной, совершенно новой квартиры для дол…
$1,954
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ardor real estate agency
Языки общения
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
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Realting.com
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