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Дуплексы в община Лижньян, Хорватия

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Liznjan, Хорватия
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Liznjan, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€435,000
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Параметры недвижимости в община Лижньян, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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