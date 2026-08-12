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Виллы в Opcina Konavle, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла в Цавтат, Хорватия
Вилла
Цавтат, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 219 м²
Великолепный 4**** дворец в самом сердце средневекового Цавтата всего в 100 метрах от моря! …
$3,43 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Konavle, Хорватия

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