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Отели в Opcina Konavle, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 676 м² в Цавтат, Хорватия
Отель 676 м²
Цавтат, Хорватия
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 676 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир общей площадью 675,55 м2, построенная в 2011 году на учас…
$1,85 млн
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