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Квартиры в Opcina Konavle, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Uskoplje, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Uskoplje, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
www.biliskov.com ID: 14779Цавтат, ЗвековицаУютная двухкомнатная квартира площадью 33 м² нахо…
$151,447
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Параметры недвижимости в Opcina Konavle, Хорватия

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