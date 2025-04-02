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Отели в Opcina Gradac, Хорватия

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2 объекта найдено
Отель в Gradac, Хорватия
Отель
Gradac, Хорватия
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 10
Уникальная возможность! Очень популярный формат! Новый кемпинг - бунгало-поселок из 10 бунга…
$1,96 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 2 000 м² в Gradac, Хорватия
Отель 2 000 м²
Gradac, Хорватия
Число комнат 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 2 000 м²
Отель в первом ряду от моря, рядом с пляжем в тихом и красивом Градаце. В отеле всего 20 но…
$3,78 млн
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