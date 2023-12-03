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Дома в Opcina Fuzine, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка в Fuzine, Хорватия
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка
Fuzine, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
GORSKI KOTAR, FUŽINE - Holiday house On a plot of 1700 m2 there is a newer house with 160 …
€280,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка в Fuzine, Хорватия
Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка
Fuzine, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
GORSKI KOTAR, FUŽINE - New building with a spacious plot Fužine is located 730 meters abov…
€270,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Opcina Fuzine, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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