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Квартиры в община Фажана, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Valbandon, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Valbandon, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, VALBANDON - Beautiful apartment on the ground floor The municipality of Fažana is …
€285,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr

Параметры недвижимости в община Фажана, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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