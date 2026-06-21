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Продажа офисных помещений в Opcina Cavle, Хорватия

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1 объект найдено
Офис 3 763 м² в Cavle, Хорватия
Офис 3 763 м²
Cavle, Хорватия
Площадь 3 763 м²
ID CODE: 2128
$978,824
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