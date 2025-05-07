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Дома с террасой в Opcina Brtonigla, Хорватия

виллы
5
2 объекта найдено
Вилла в Brtonigla, Хорватия
Вилла
Brtonigla, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Do you dream of Tuscany, a villa with a swimming pool in nature, and yet close to the sea an…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Brtonigla, Хорватия
Дом 3 комнаты
Brtonigla, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Near Brtonigla, a modern house is for sale in the construction of an attractive design. Thes…
$492,683
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Параметры недвижимости в Opcina Brtonigla, Хорватия

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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