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Дома в Opcina Bol, Хорватия

виллы
4
8 объектов найдено
Дом 6 комнат в Bol, Хорватия
Дом 6 комнат
Bol, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 315 м²
Bol, island of Brač, semi-detached apartment house with a usable area of 315m2 on 3 floors, …
€890,000
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Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bol, Хорватия
Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Просторный дом расположен возле пляжа и построен из традиционного белого камня с острова Бра…
€3,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bol, Хорватия
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается прекрасная вилла 100 м2 с участком 3200 м2, расположенная в тихом месте на южной с…
€2,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bol, Хорватия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
Продается полностью обновленный каменный дом с видом на море, расположенный в живописном при…
€1,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bol, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
An elegant villa with 313 sq.m. living space arranged over two floors for sale. The ground f…
€1,75 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с Spalni в Bol, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Bol, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Крытая площадь: 115 м2 Размер участка: 2400 м2 Можно купить еще 7000 м2 земли вокруг. …
€2,00 млн
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Дом 4 комнаты с Spalni в Bol, Хорватия
Дом 4 комнаты с Spalni
Bol, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 187 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мы посредничаем в продаже запланированного строительства шести вилл в Боле, ос…
€550,000
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Дом 12 комнат с Spalni в Bol, Хорватия
Дом 12 комнат с Spalni
Bol, Хорватия
Комнаты 12
Площадь 561 м²
Брач, Бол, каменный дом общей площадью 561м2 на 4 этажах, на участке 394м2. На первом этаже …
€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Bol, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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