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Дома в Opcina Blato, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты с Spalni, у моря в Potirna, Хорватия
Дом 3 комнаты с Spalni, у моря
Potirna, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
KORCULA, южная сторона, бассейн, 1-й ряд каменный дом в первом ряду у моря с открытым видом…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Opcina Blato, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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