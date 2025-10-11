Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Bistra
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Opcina Bistra, Хорватия

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в Donja Bistra, Хорватия
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Donja Bistra, Хорватия
Площадь 39 500 м²
Готовый бизнес В 35 км от г.Загреб, Хорватия логистический центр 39.500 м2. Мы не оказ…
Цена по запросу
