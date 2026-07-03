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Отели в Opcina Bilje, Хорватия

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1 объект найдено
HOTEL LUG **** — Fully equipped, operating hotel with over 10,000 m² of grounds at the gateway to Kopački Rit Nature Park в Lug, Хорватия
HOTEL LUG **** — Fully equipped, operating hotel with over 10,000 m² of grounds at the gateway to Kopački Rit Nature Park
Lug, Хорватия
Площадь 1 339 м²
Количество этажей 2
Возможность, которая редко появляется на рынке: роскошный отель с действующей 4-звездочной к…
Цена по запросу
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