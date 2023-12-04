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Дома в Opcina Baska Voda, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Башка Вода, Хорватия
Дом 5 комнат
Башка Вода, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 446 м²
Baška Voda, two modern villas with sea view near the beach, newly constructed. Two contempo…
€2,15 млн
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Дом 12 комнат в Промайна, Хорватия
Дом 12 комнат
Промайна, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 560 м²
Частный дом квартирного типа недалеко от Макарска, в центре небольшого туристического городк…
€1,50 млн
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Дом 6 комнат с Spalni в Башка Вода, Хорватия
Дом 6 комнат с Spalni
Башка Вода, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Башка Вода, отдельно стоящий семейный дом жилой площадью 163 м2, с боковыми частями: две тер…
€769,000
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Параметры недвижимости в Opcina Baska Voda, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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