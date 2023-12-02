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Земельные участки в община Бале, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Бале, Хорватия
Земельные участки
Бале, Хорватия
Площадь 100 000 м²
Бале, Голас, горка - эконом - парк. Горка - эконом - парк, имеет отличное расположение. Изо…
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