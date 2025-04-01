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Коттеджи с видом на горы в община Бале, Хорватия

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни
Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
$300,293
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Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов