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Дома в Municipality of Rugvica, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Dragosicka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Dragosicka, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
I29342 Ругвичка цеста
$503,755
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Параметры недвижимости в Municipality of Rugvica, Хорватия

с террасой
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов