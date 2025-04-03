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Дома в Municipality of Draganic, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Municipality of Draganic, Хорватия
Дом 5 комнат
Municipality of Draganic, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
I27907 Lug
$201,499
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Параметры недвижимости в Municipality of Draganic, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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