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Квартиры с видом на море в Лицко-Сеньской жупания, Хорватия

Новаля
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
$413,723
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
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Типы недвижимости в Лицко-Сеньской жупания

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Лицко-Сеньской жупания, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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