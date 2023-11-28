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Дома в Корчула, Хорватия

виллы
9
14 объектов найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с видом на море в Корчула, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с видом на море
Корчула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
KORČULA - House in an exclusive location, first row to the sea Korčula is a beautiful centr…
€1,60 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается вилла на острове Корчула, всего в 400 метрах от моря, и в нескольких минутах ходьб…
€500,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Корчула, Хорватия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Корчула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€500,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Дом 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Дом 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Комнаты 31
Количество этажей 3
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
€2,15 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка в Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка
Корчула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается строящаяся вилла, общей площадью 398 м2, расположенная на исключительной локации в…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Корчула, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Корчула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается прекрасный дом, расположенный в тихом месте на южной стороне острова Корчула, всег…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается гостевой дом, расположеннный в первой линии от моря, в защищенной бухте на северно…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается красивая трехэтажная вилла в первой линии у прекрасного синего моря, расположенная…
€1,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Корчула, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Корчула, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продаются две эксклюзивные недавно построенные виллы с видом на море. Они расположены в небо…
€2,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Интересный объект для продажи с фантастическим видом на море, расположенный в привлекательно…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с Spalni в Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Корчула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Расположение: остров Корчула Прямой доступ к морю Вела Лука находится в 7 км Внутреннее прос…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален с Spalni в Корчула, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Корчула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 367 м²
Расположение: остров Корчула Центр города: 10 км Внутреннее пространство: 367m2 Размер участ…
€3,80 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni в Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Корчула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 319 м²
Расположение: остров Корчула. Внутреннее пространство: 319м2 Размер участка: 811m2 Спальни: …
€1,60 млн
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Вилла 7 спален с Spalni в Корчула, Хорватия
Вилла 7 спален с Spalni
Корчула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Расположение: остров Коркула, Дубровник Аэропорт: 100 км Полы: 3 Каменный дом: белы…
€1,60 млн
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