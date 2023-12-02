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Дома в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Дом 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
www.biliskov.com  ID: 13634 Сесвете Четырехкомнатная квартира площадью 112,42 м2 на первом…
€170,000
в месяц
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