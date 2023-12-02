ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Жилая
Gradska cetvrt Sesvete
Квартиры
Квартиры в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира
Очистить
7 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4
1
127 м²
www.biliskov.com ID: 13533 Сесветски Кралевец Четырехкомнатная квартира общей чистой площ…
€210,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3
1
113 м²
www.biliskov.com ID: 13532 Сесветски Кралевец Трехкомнатная квартира общей чистой площадь…
€205,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 5 комнат
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
5
2
106 м²
www.biliskov.com ID: 13100 Сесвете, возле начальной школы Брестье Пятикомнатная двухэтажн…
€350,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3
2
107 м²
Сесвете, Елковец - новостройкаЧетырехкомнатный пентхаус площадью 107,17 м2 на 2 этаже строящ…
€267,925
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4
2
129 м²
Сесвете, Елковец - новостройкаЧетырехкомнатная квартира площадью 129,47 м2 на 1 этаже строящ…
€323,675
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4
2
144 м²
Сесвете, Елковец - новостройкаЧетырехкомнатная квартира 144,05м2 на первом этаже строящегося…
€360,125
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с террасой, с bus, с Train
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4
116 м²
1/2
I22163
€180,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL