Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Водице
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Водице, Хорватия

двухкомнатные
6
трехкомнатные
7
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
$751,187
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
$1,21 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 2 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 2 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
$415,937
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 2 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 2 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
$415,937
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
$1,21 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
$631,384
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Realting.com
Перейти