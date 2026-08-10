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Жилье в Grad Varazdinske Toplice, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Вараждинске-Топлице, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Вараждинске-Топлице, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
I25163 Plitvička ulica
$160,536
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Дом в Martinkovec, Хорватия
Дом
Martinkovec, Хорватия
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Varaždinske toplice, Martinkovec, a unique property with a beautiful garden and the most bea…
$994,224
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Параметры недвижимости в Grad Varazdinske Toplice, Хорватия

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