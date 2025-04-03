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Кафе и рестораны в Вараждин, Хорватия

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 480 м² в Вараждин, Хорватия
Ресторан, кафе 480 м²
Вараждин, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 480 м²
www.biliskov.com ID: 14859Исключительная инвестиционная возможность: на продажу выставлен ус…
$2,02 млн
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