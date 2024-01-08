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Квартиры в Вараждин, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с террасой в Вараждин, Хорватия
Квартира 4 комнаты с террасой
Вараждин, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 177 м²
Этаж 3/3
I27137 Улица Станка Враза
€265,215
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