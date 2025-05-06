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Дома с террасой в Городе Умаге, Хорватия

Умаг
123
21 объект найдено
Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Роскошные виллы Farkaš, Хорватия, продают роскошную дизайнерскую виллу в гольф-курорте Kempi…
Цена по запросу
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Вилла в Basanija, Хорватия
Вилла
Basanija, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
We sell a beautiful modern villa with swimming pool, only 30 m from the sea, in a tourist vi…
Цена по запросу
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Вилла в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 895 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 типов вилл на гольф-курор…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Квартира на двух этажах с боковым видом на море. Он состоит из кухни 2-го этажа с гостиной, …
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Exclusive modern villa on the beach !!!! Exclusive villa with private beach for sale, in a q…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Дом 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается полностью отремонтированный дом на Црвени Врх, 2-й ряд от моря, с прекрасным видом…
Цена по запросу
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Вилла в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 817 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 типов вилл на гольф-к…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 514 м²
A unique opportunity in Croatia! Luxury in Istria! For sale 5 type of villas in the go…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на море. Он состоит и…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на спортивные площадки…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 967 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 видов вилл на гольф-к…
Цена по запросу
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Вилла в Zambratija, Хорватия
Вилла
Zambratija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
The modern architecture of this villa blended perfectly with the location where it is locate…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Умаг, Хорватия
Дом 3 комнаты
Умаг, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
If you are looking for a business and residential property first row to the sea then we are …
$420,608
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Вилла в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 915 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 типов вилл на гольф-к…
Цена по запросу
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Вилла в Город Умаг, Хорватия
Вилла
Город Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается отдельно стоящий дом с бассейном, всего в 5 км от моря. Он был полностью отремонти…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Умаг, Хорватия
Дом 5 спален
Умаг, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
Этот красивый дом расположен всего в 200 метрах от моря. Он был построен в 2007 году и являе…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается новая красивая вилла с бассейном, в 4 км от моря. Он имеет площадь 160 м2 и распол…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Vilanija, Хорватия
Дом 3 комнаты
Vilanija, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 1
A unique designer villa near Umag In the small village of Vilanija, located between Umag and…
$1,75 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
We proudly present a brand new 5 star villa for sale on the beach in Umag.   T…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Городе Умаге

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Городе Умаге, Хорватия

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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