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Дома в Grad Sveti Ivan Zelina, Хорватия

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2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Zitomir, Хорватия
Дом 4 комнаты
Zitomir, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
I28912 Bistrička
$155,002
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Дом 3 комнаты в Zrinscina, Хорватия
Дом 3 комнаты
Zrinscina, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 46 394 м²
www.biliskov.com ID: 14536 Местоположение: Св. Иван Зелина, РадоищеОписание:Продаётся имуще…
$449,853
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Параметры недвижимости в Grad Sveti Ivan Zelina, Хорватия

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