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Дома в Свети-Иван-Зелина, Хорватия

1 объект найдено
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Площадь 1 329 м²
Количество этажей 2
I25577 Обреж Зелинский
€698,000
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