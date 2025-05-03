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Дома с террасой в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Novaki, Хорватия
Дом 6 комнат
Novaki, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
I23741 Новачка цеста
$553,056
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Дом 4 комнаты в Novaki, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novaki, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
I25999 Cvjetna ulica
$354,289
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Параметры недвижимости в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

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