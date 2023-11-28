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Земельные участки в Grad Split, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Grad Split, Хорватия
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
For sale a unique building plot in Split, located near the center, the sea and all the neces…
€4,70 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Земельные участки в Grad Split, Хорватия
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
Площадь 5 636 м²
SPLIT, TRSTENIK, земля под застройку, предприятия общественного питания и туристического наз…
€3,95 млн
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