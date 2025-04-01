Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Grad Sisak
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Grad Sisak, Хорватия

коммерческая недвижимость
3
Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 1 940 м² в Сисак, Хорватия
Склад 1 940 м²
Сисак, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 1 940 м²
www.biliskov.com ID 14427 Сисак, бизнес-зонаАдминистративное здание общей площадью 1940 м2,…
$1,08 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов