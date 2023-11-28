Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Grad Sibenik
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Grad Sibenik, Хорватия

коммерческая недвижимость
6
Инвестиционная В архив
Очистить
2 объекта найдено
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ САДОМ, ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ Современный дом г…
€560,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ШИБЕНИКЕ, ХОРВАТИЯ: 150 М2 РОСКОШИ ВСЕГО В 80 М ОТ МОРЯ Просторный дом…
€420,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Realting.com
Перейти