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Виллы с террасой в Городе Ровине, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Автохтонная истрийская каменная вилла с бассейном и просторным садом для продажи в тихом мес…
Цена по запросу
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