Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Пореч
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Порече, Хорватия

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 6 спален в Пореч, Хорватия
Дуплекс 6 спален
Пореч, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
ПорекДом с бассейном и видом на море - два жилых помещения каждый 120 м2ИСТРИЯ - КРОАТИЯ Пос…
$897,845
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти