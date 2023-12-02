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Виллы в Пазин, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Beram, Хорватия
Вилла 4 спальни
Beram, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
€1,60 млн
в месяц
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Вилла 6 спален в Пазин, Хорватия
Вилла 6 спален
Пазин, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 343 м²
Пазин, административный центр округа Истрия, был назван сердцем Истрии “ в 19 веке, главным …
€1,04 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Пазин, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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