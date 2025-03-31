Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Grad Osijek
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Grad Osijek, Хорватия

Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная в Осиек, Хорватия
Инвестиционная
Осиек, Хорватия
OSIJEK CENTER, HERITAGE HOTEL INVESTMENT PROJECT WITH LOCATION PERMIT, FOR SALE In the heart…
$1,33 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов