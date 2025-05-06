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Квартиры с террасой в Городе Опатии, Хорватия

трехкомнатные
6
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1 объект найдено
Квартира в Город Опатия, Хорватия
Квартира
Город Опатия, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
Sale of an apartment in a luxurious new building in Opatija, 53 m2 We present you with an ex…
$472,356
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