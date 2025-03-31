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Отели в Grad Obrovac, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 400 м² в Обровац, Хорватия
Отель 400 м²
Обровац, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
Красивый дом с видом на море, расположенный в 75 метрах от кристально чистого моря и пляжа в…
$588,945
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ADRIONIKA CONSULTING
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