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Квартиры с видом на море в Grad Mali Losinj, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Veli Losinj, Хорватия
Квартира 2 спальни
Veli Losinj, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Уникальная квартира Veli Lošinj находится в историческом здании, сделанном из аутентичного и…
$297,178
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Агентство
Ardor real estate agency
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Параметры недвижимости в Grad Mali Losinj, Хорватия

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