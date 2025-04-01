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Отели в Каштела, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 950 м² в Каштела, Хорватия
Отель 950 м²
Каштела, Хорватия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 950 м²
Продается исключительный 3-звездочный отель всего в 100 метрах от пляжа в Каштеле! Превосход…
$3,65 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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