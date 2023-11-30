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Виллы в Grad Hvar, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Hvar, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Hvar, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается фантастическая новая вилла, расположенная в новом на самом солнечном острове Сплит…
€5,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хвар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается полностью обновленная старинная каменная вилла 600 м2 с двором 200 м2, расположенн…
€2,10 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хвар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается новая исключительная вилла, расположенная на отличной локации в небольшой тихой бу…
€1,80 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch

Параметры недвижимости в Grad Hvar, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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