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Виллы в Хваре, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Хвар, Хорватия
Вилла 8 комнат
Хвар, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
www.biliskov.com ID 14733Хвар – первая линия у моряУникальная и неповторимая недвижимость в …
$9,23 млн
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