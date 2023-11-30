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Дома в Grad Hvar, Хорватия

виллы
3
8 объектов найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Hvar, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Hvar, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается фантастическая новая вилла, расположенная в новом на самом солнечном острове Сплит…
€5,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 3 комнаты в Vira, Хорватия
Дом 3 комнаты
Vira, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Хвар, первая линия от моря, двухкомнатная квартира 104.66 м2, на втором этаже жилого дома. …
€523,000
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Дом 4 комнаты в Vira, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vira, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Продается, Хвар, первая линия от моря, четырехкомнатная квартира 133,71 м2, на первом этаже …
€600,000
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Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Хвар, Хорватия
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хвар, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается прекрасная вилла, площадью 350 м2, расположенная на южной стороне острова Хвар, в …
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хвар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается полностью обновленная старинная каменная вилла 600 м2 с двором 200 м2, расположенн…
€2,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 16 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Хвар, Хорватия
Дом 16 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хвар, Хорватия
Комнаты 16
Количество этажей 5
Продается прекрасный новый гостевой дом, расположенный на южной стороне острова Хвар, всего …
€2,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хвар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается новая исключительная вилла, расположенная на отличной локации в небольшой тихой бу…
€1,80 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 9 комнат с Spalni в Vira, Хорватия
Дом 9 комнат с Spalni
Vira, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Хвар, отдельно стоящий дом с жилой площадью 500 м2 на участке 500 м2, в 700 м от моря и цент…
€1,59 млн
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Параметры недвижимости в Grad Hvar, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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