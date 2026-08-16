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Дома в Хваре, Хорватия

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2 объекта найдено
Дом 9 комнат в Хвар, Хорватия
Дом 9 комнат
Хвар, Хорватия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Хвар, отдельно стоящий дом с жилой площадью 500 м2 на участке 500 м2, в 700 м от моря и цент…
$2,25 млн
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Вилла 8 комнат в Хвар, Хорватия
Вилла 8 комнат
Хвар, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
www.biliskov.com ID 14733Хвар – первая линия у моряУникальная и неповторимая недвижимость в …
$9,23 млн
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