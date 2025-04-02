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Квартиры в Grad Drnis, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира в Дрниш, Хорватия
Квартира
Дрниш, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Apartment in the center of Drniš, 54.80 m² In the very center of Drniš, this 54.80 m² apartm…
$94,108
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Параметры недвижимости в Grad Drnis, Хорватия

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