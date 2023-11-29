Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Дубровник
  5. Дома

Дома в Дубровник, Хорватия

виллы
9
11 объектов найдено
Вилла 29 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 29 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 29
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 950 м²
€2,70 млн
Оставить заявку
Вилла 6 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 6 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
€3,20 млн
Оставить заявку
Вилла 7 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубровник, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
€2,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с Spalni в Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Центр: 1кмМоре: 300м Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 400м2 Спальни: 4Ва…
€1,50 млн
Оставить заявку
Вилла 2 спальни с Spalni в Дубровник, Хорватия
Вилла 2 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Расположение: Затон (одно из самых престижных мест в Дубровнике) 8 км от старого города Дубр…
€1,000,000
Оставить заявку
Вилла 5 спален с Spalni в Дубровник, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Дом расположен прямо на море, всего в нескольких метрах от моря и в нескольких минутах езды …
€1,30 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с Spalni в Дубровник, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Расположение: Дубровник Внутреннее пространство: 162м2 Размер участка: 1240м2 Спальни: 3 Ван…
€2,00 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с Spalni в Дубровник, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 394 м²
Расположение: Дубровник Построен: 2020 Интерьер: 394м2 Размер участка: 426м2 Спальня: Ванна…
€2,50 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален с Spalni в Дубровник, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Расположение: Конавле, Дубровник Аэропорт Дубровника: 13 км Дубровник Старый город: 35 км Гр…
€1,10 млн
Оставить заявку
Дом 9 комнат под аренду в Дубровник, Хорватия
Дом 9 комнат под аренду
Дубровник, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 495 м²
Дубровник, Лапад особняк в исключительном месте Отдельный каменный дом в очень привлекатель…
€2,60 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти