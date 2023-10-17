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Инвестиционная недвижимость в Нижегородская область, Россия

Нижний Новгород
8
Инвестиционная В архив
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20 объектов найдено
Инвестиционная в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 3 м²
Этаж 1/1
В продажу торговый павильон-киоск со всем оборудованием под кофе, по адресу Родионова, дом 7…
€2,918
Инвестиционная в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Продается коммерческое помещение по адресу: улица Красносельская, 26. Общая площадь 121 кв.…
€105,054
Инвестиционная в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/5
Заключен предварительный договор, внесен задаток !  Продаю 100% доли в Уставном капитале О…
€544,725
Инвестиционная в Богоявление, Россия
Инвестиционная
Богоявление, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Продается магазин-павильон в с. Богоявление Д.Константиновского района площадью 30м2 и земля…
€20,427
Инвестиционная в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Продаю нежилое полуподвальное помещение площадью 140 метров , в котором находятся в данный м…
€82,681
Инвестиционная в Zolinskiy selsovet, Россия
Инвестиционная
Zolinskiy selsovet, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Готовый бизнес магазин продукты.   Хорошее место расположения. Первая линия трассы м7. 
€19,445
Инвестиционная в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 339 м²
Этаж 1/22
Продается коммерческое помещение 1338, 6 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 к…
€2,65 млн
Инвестиционная в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 175 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв.м.…
€346,241
Инвестиционная в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 760 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 759, 8 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
€1,50 млн
Инвестиционная в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 312 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 311, 9 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
€617,100
Инвестиционная в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 339 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 1338, 6 кв.м. в ЖК "Атлант сити". 180.000 руб./кв.м. + НДС.…
€2,65 млн
Инвестиционная в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 278 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 277, 8 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
€549,632
Инвестиционная с парковкой, с подвалом в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная с парковкой, с подвалом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 6 300 м²
Количество этажей 5
Продается отдельностоящее здание общей площадью 6300 кв.м. расположенное на красной линии пр…
€1,56 млн
Инвестиционная в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
Площадь 950 м²
Количество этажей 3
Продам отдельно стоящее здание в Сормовской районе, 3 этажа, кухня, все коммуникации, под лю…
€389,089
Инвестиционная в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
Продам помещение на 1 этаже с отдельным входом на оживленной улице Нижегородского района Иль…
€243,181
Инвестиционная в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Отдельно стоящее здания. Построено по инвест-проекту с назначением "офисное". Площадь 300 кв…
€179,963
Инвестиционная с подвалом в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная с подвалом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Здание отдельно стоящее, отель, 3 этажа, с ремонтом, укомплектованый гостиничный бизнес, на …
€612,815
Инвестиционная с двором в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная с двором
Нижний Новгород, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Продам нежилое торговое помещение - цокольный этаж, 80 кв. м. Дом на красной линии. Проспект…
€53,500
Инвестиционная в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 256 м²
Этаж 1/9
Помещение на ул. Володарского, с отдельным входом, на 1 этаже, рядом с пл.Свободы проходные,…
€223,726
Инвестиционная с Инвестиции в Бор, Россия
Инвестиционная с Инвестиции
Бор, Россия
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Продаю здание отдельно стоящее на 80% заполненное арендаторами. 1, 2 этажи заполнены арендат…
€406,399

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