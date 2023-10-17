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Коммерческая
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Инвестиционная недвижимость в Нижегородская область, Россия
Нижний Новгород
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Инвестиционная
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20 объектов найдено
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Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
3 м²
1/1
В продажу торговый павильон-киоск со всем оборудованием под кофе, по адресу Родионова, дом 7…
€2,918
Рекомендовать
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
121 м²
5
Продается коммерческое помещение по адресу: улица Красносельская, 26. Общая площадь 121 кв.…
€105,054
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Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
1 200 м²
1/5
Заключен предварительный договор, внесен задаток ! Продаю 100% доли в Уставном капитале О…
€544,725
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Инвестиционная
Богоявление, Россия
30 м²
1/1
Продается магазин-павильон в с. Богоявление Д.Константиновского района площадью 30м2 и земля…
€20,427
Рекомендовать
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
140 м²
4
Продаю нежилое полуподвальное помещение площадью 140 метров , в котором находятся в данный м…
€82,681
Рекомендовать
Инвестиционная
Zolinskiy selsovet, Россия
80 м²
1/1
Готовый бизнес магазин продукты. Хорошее место расположения. Первая линия трассы м7.
€19,445
Рекомендовать
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
1 339 м²
1/22
Продается коммерческое помещение 1338, 6 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 к…
€2,65 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
175 м²
1/1
Продается коммерческое помещение 175 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв.м.…
€346,241
Рекомендовать
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
760 м²
1/1
Продается коммерческое помещение 759, 8 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
€1,50 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
312 м²
1/1
Продается коммерческое помещение 311, 9 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
€617,100
Рекомендовать
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
1 339 м²
1/1
Продается коммерческое помещение 1338, 6 кв.м. в ЖК "Атлант сити". 180.000 руб./кв.м. + НДС.…
€2,65 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
278 м²
1/1
Продается коммерческое помещение 277, 8 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
€549,632
Рекомендовать
Инвестиционная с парковкой, с подвалом
Нижний Новгород, Россия
6 300 м²
5
Продается отдельностоящее здание общей площадью 6300 кв.м. расположенное на красной линии пр…
€1,56 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
950 м²
3
Продам отдельно стоящее здание в Сормовской районе, 3 этажа, кухня, все коммуникации, под лю…
€389,089
Рекомендовать
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
186 м²
1/2
Продам помещение на 1 этаже с отдельным входом на оживленной улице Нижегородского района Иль…
€243,181
Рекомендовать
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
300 м²
3
Отдельно стоящее здания. Построено по инвест-проекту с назначением "офисное". Площадь 300 кв…
€179,963
Рекомендовать
Инвестиционная с подвалом
Нижний Новгород, Россия
1 500 м²
3
Здание отдельно стоящее, отель, 3 этажа, с ремонтом, укомплектованый гостиничный бизнес, на …
€612,815
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Инвестиционная с двором
Нижний Новгород, Россия
80 м²
1/5
Продам нежилое торговое помещение - цокольный этаж, 80 кв. м. Дом на красной линии. Проспект…
€53,500
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Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
256 м²
1/9
Помещение на ул. Володарского, с отдельным входом, на 1 этаже, рядом с пл.Свободы проходные,…
€223,726
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Инвестиционная с Инвестиции
Бор, Россия
1 200 м²
3
Продаю здание отдельно стоящее на 80% заполненное арендаторами. 1, 2 этажи заполнены арендат…
€406,399
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